Белоруссия изменила минимальные экспортные цены на молочную продукцию

Минсельхоз Белоруссии установил новые минимальные экспортные цены на ряд продовольственных товаров. Для РФ выросли цены на говядину, но снизились на молочные продукты, следует из постановления ведомства, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, свежую, охлажденную и замороженную говядину, а также мясо молодняка крупного рогатого скота нельзя продавать в РФ, а также СНГ и Грузию дешевле $4,1 за кг, а взрослого крупного рогатого скота – дешевле $3,8 за кг. В остальные страны стоимость экспорта не изменена и как прежде будет не ниже $4,35 и $3,9 за кг.

Минимальная цена на сухое молоко и сливки с содержанием жира не более 1,5% могут экспортироваться в Россию не дешевле 210 российских рублей за кг. Сухое цельное молоко в Россию должны поставлять начиная от 310 российских рублей за кг. По остальным странами цены не изменены.

До этого в министерстве промышленности Белоруссии заявили, что республика намерена перенаправить четверть всех экспортных поставок на рынки Азии, Африки, а также Южной и Центральной Америки.

Ранее Минск расширил список запрещенных к ввозу товаров из недружественных стран.