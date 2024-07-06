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Подросток попытался вернуть украденный на пляже телефон и был избит своими ровесниками

Четверо подростков избили сверстника и утопили его телефон на пляже во Франции

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Freepik.com

На юге Франции несовершеннолетние избили 15-летнего подростка, когда он пытался вернуть похищенный ими телефон. Об этом сообщает Actu17.

Нападение произошло 4 июля на пляже Прадо в Марселе. Молодой человек оставил свой телефон в рюкзаке и проводил время в кругу семьи, но в какой-то момент заметил, что гаджет украл незнакомец. Он попытался вернуть его, но воры напали на него. Один из злоумышленников пригрозил ему ножом-бабочкой, мальчик получил легкие ранения.

Отец школьника обратился к полицейским, проезжавшим мимо пляжа на мотоцикле, и сообщил им о случившемся. Стражи порядка прочесали окрестности в поисках подозреваемых. Вскоре четверо нападавших были арестованы, но один из них в итоге сбежал. Как уточняется, самому старшему из задержанных — 17 лет.

«[Украденный] телефон был найден в воде, а нож-бабочка нашелся у одного из подозреваемых в ботинке», — рассказал источник.

Ранее на Бали на гулявшую по пляжу туристку напал мужчина и разбил ей голову ради камеры.

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