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Сотрудники Центра Помпиду бастуют в Париже из-за работы во время Олимпийских игр

В Париже прошла забастовка сотрудников Центра Помпиду из-за Олимпиады

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carlos sanchez/Global Look Press

В Париже закрылся Центр Помпиду, сотрудники которого 6 июля бастуют в связи с ожидаемым скоплением людей во время Олимпийских игр, сообщает газета Le Monde со ссылкой на профсоюз Force Ouvriere (FO).

Сегодня ведущий парижский музей современного искусства оставался закрыт для посетителей из-за забастовки. Музейные работники отказались выходить на смену в дни Олимпийских игр-2024 без дополнительной оплаты из-за сильной загрузки.

«Мы закрыты для проведения забастовки. Мы просим премию, поскольку на нас сильно повлияют мероприятия, запланированные во время Олимпийских игр в Париже. [Эстафета Олимпийского] огня пройдет по площади 14 июля, и мы — одно из тех заведений, которые не будут закрыты во время Олимпиады, так что публика может к нам вернуться», — пояснил Филипп Маэ, секретарь профсоюза FO.

Известно, что 23 июня правительство Франции издало закон, согласно которому дополнительные бонусы положены нескольким категориям государственных служащих, задействованным на время Олимпиады. Однако к сотрудникам Центра Помпиду, который также будет открыт в дни ее проведения, положения закона не применимы.

До этого сообщалось, что профсоюз подал уведомление о забастовке на период с 1 июля по 8 сентября, и если руководство Центра не согласится выплатить сотрудникам премии в размере €1,5 тыс., она может продолжиться и после старта Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сотрудники Wildberries пригрозили забастовкой из-за жары и отсутствия воды на складах.

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