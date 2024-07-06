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Стали известны подробности о пострадавших при взрыве на насосной станции в Волгограде

В Волгоградской области назвали стабильным состояние пострадавших при взрыве

Заместитель губернатора Волгоградской области Олег Николаев назвал стабильным состояние пострадавших при взрыве насосной станции в столице региона. Его слова приводит РИА Новости.

«Те, которые участвовали в проведении работ, находятся, предварительно, в нормальном состоянии», — заявил чиновник.

При этом он подтвердил, что двоих человек спасти не удалось. Ранения получили трое человек.

До этого администрация Волгограда сообщила об открытии оперштаба после взрыва на станции.

Взрыв на канализационной насосной станции в Волгограде произошел днем 6 июля. Журналисты со ссылкой на очевидцев сообщили, что инфраструктурный объект находится в районе улицы Изобильной.

Telegram-канал Mash сообщил, что есть угроза повторного взрыва. В МЧС заявили, что взрыв на канализационной насосной станции в Красноармейском районе мог произойти из-за «хлопка газопаровоздушной смеси». Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.

Ранее на руднике «Пионер» в Приамурье прекратили операцию по спасению 13 горняков.

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