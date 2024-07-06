Под завалами после взрыва насосной станции в Волгограде могут оставаться люди

Три человека могут оставаться под завалами после взрыва газа на насосной станции в Волгограде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным источников ТАСС в оперативных службах, в настоящее время под завалами находятся люди.

До этого стало известно, что в Волгограде после взрыва газа на канализационной насосной станции создали оперативный штаб.

Взрыв на канализационной насосной станции в Волгограде произошел днем 6 июля. Журналисты со ссылкой на очевидцев сообщили, что инфраструктурный объект находится в районе улицы Изобильной.

Telegram-канал Mash сообщил, что есть угроза повторного взрыва. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди. Также он сообщил, что во время взрыва насосной станции пострадали три человека. Еще двоих не спасли. В МЧС заявили, что взрыв на канализационной насосной станции в Красноармейском районе мог произойти из-за «хлопка газопаровоздушной смеси».

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