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В Китае прорвало дамбу на втором по величине озере в стране

CCTV: прорыв дамбы произошел на втором по величине пресноводном озере в Китае

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Chen Sihan/Global Look Press

Прорыв дамбы произошел на втором по величине пресноводном озере Китая. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

По данным телеканала, прорыв дамбы произошел на озере Дунтинху в провинции Хунань. В настоящее время свыше двух тысяч спасателей пытаются укрепить дамбу.

Телеканал отметил, что ширина прорыва составляла около 10 метров, однако под напором воды он продолжает расширяться. Специалисты возвели временную насыпь в двух километрах от дамбы.

Источник также сообщил, что вода уже затопила территорию свыше 50 квадратных метров неподалеку от деревни Туаньбэй. Около пяти тысяч жителей деревни эвакуированы.

С 16 июня в провинции Хунань выпал рекордный в истории уровень осадков. Центральная метеорологическая обсерватория страны объявила «красный» уровень предупреждения из-за проливных дождей в ряде регионов страны.

До этого в Китае мощный торнадо обрушился на город Гуанчжоу южной провинции Гуандун.

Ранее в Москве во время урагана выпала почти половина месячной нормы осадков.

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