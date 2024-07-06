В Китае прорвало дамбу на втором по величине озере в стране

Прорыв дамбы произошел на втором по величине пресноводном озере Китая. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

По данным телеканала, прорыв дамбы произошел на озере Дунтинху в провинции Хунань. В настоящее время свыше двух тысяч спасателей пытаются укрепить дамбу.

Телеканал отметил, что ширина прорыва составляла около 10 метров, однако под напором воды он продолжает расширяться. Специалисты возвели временную насыпь в двух километрах от дамбы.

Источник также сообщил, что вода уже затопила территорию свыше 50 квадратных метров неподалеку от деревни Туаньбэй. Около пяти тысяч жителей деревни эвакуированы.

С 16 июня в провинции Хунань выпал рекордный в истории уровень осадков. Центральная метеорологическая обсерватория страны объявила «красный» уровень предупреждения из-за проливных дождей в ряде регионов страны.

До этого в Китае мощный торнадо обрушился на город Гуанчжоу южной провинции Гуандун.

Ранее в Москве во время урагана выпала почти половина месячной нормы осадков.