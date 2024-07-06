В Волгограде создали оперативный штаб после взрыва на насосной станции

В Волгограде после взрыва газа на канализационной насосной станции создали оперативный штаб. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города.

Руководителем оперштаба стал глава города Владимир Марченко. Участники прорабатывают технологические решения для минимизации последствий инцидента.

В администрации уточнили, что на место происшествия в Красноармейском районе выехали сотрудники всех необходимых служб. Глава Волгограда по телефону доложил губернатору региона Андрею Бочарову о ситуации.

Взрыв на канализационной насосной станции в Волгограде произошел днем 6 июля. Журналисты со ссылкой на очевидцев сообщили, что инфраструктурный объект находится в районе улицы Изобильной.

Telegram-канал Mash сообщил, что есть угроза повторного взрыва. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди. Также он сообщил, что во время взрыва насосной станции пострадали три человека. Еще двоих не спасли. В МЧС заявили, что взрыв на канализационной насосной станции в Красноармейском районе мог произойти из-за «хлопка газопаровоздушной смеси».

Ранее на нефтебазе в Краснодарском крае после атаки украинских дронов начался пожар.