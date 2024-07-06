В Херсонской области объяснили появление холеры на правом берегу Днепра

Холера вспыхнула в подконтрольном Киеву Херсоне, потому что украинские власти после теракта на Каховской ГЭС не провели санитарную обработку территории. Об этом заявил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко, чьи слова приводит ТАСС.

«В Херсоне холера из-за нарушения в работе систем водоснабжения и очистных сооружений, отсутствия санитарного контроля», — заявил он.

Василенко добавил, что среди прочего немаловажную роль сыграло засорение русла Днепра и его протоков результатами военных действий в регионе.

По словам пресс-секретаря, оккупационные власти не следят за санитарной обстановкой, ситуация пущена на самотек.

В конце июня из Херсона стали поступать сообщения о холере. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что появлению вспышки заболевания способствовало наводнение, которое произошло после подрыва украинской армией Каховской ГЭС.

В прошлом году в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой.

Россия и Украина обвинили друг друга в разрушении плотины. Существует также версия о том, что авария произошла из-за «старых повреждений». Компания «Укргидроэнерго» заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Ранее ВСУ обвинили в замалчивании эпидемии холеры.