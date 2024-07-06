В Петербурге неизвестные откусили мужчине фалангу пальца во время нападения

В Приморском районе Санкт-Петербурга на мужчину напали неизвестные и лишили его части пальца, пишет 78.ru.

По информации источника, минувшей ночью на Комендантском проспекте несколько человек напали на 33-летнего мужчину. Они избили жертву, а один из злоумышленников откусил у пострадавшего фалангу безымянного пальца правой руки.

Петербуржца доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, другими травмами головы и с частичной ампутацией фаланги пальца. Сейчас пациент находится в состоянии средней степени тяжести в нейрохирургическом отделении.

Правоохранители уже задержали двух молодых людей, которых подозревают в нападении. Известно, что до сих пор они не имели судимостей.

В Санкт-Петербурге женщина осталась без части пальца после визита в фитнес-клуб.