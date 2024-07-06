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В СК отреагировали на взрыв насосной станции в Волгограде

СК завел уголовное дело после взрыва на насосной станции в Волгограде

В пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области заявили, что по факту взрыва на канализационно-насосной станции в Волгограде было заведено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что дело завели по статье Уголовного кодекса РФ «нарушение правил безопасности при ведении работ».

В ведомстве подчеркнули, что в момент инцидента на территории станции находились работники организации, тела двоих из них были обнаружены. Точное количество пострадавших уточняется.

Также в СК добавили, что предварительной причиной взрыва стало нарушение при сварочных работах.

Взрыв на канализационной насосной станции в Волгограде произошел днем 6 июля. Журналисты со ссылкой на очевидцев сообщили, что инфраструктурный объект находится в районе улицы Изобильной.

По информации издания «Блокнот Волгоград», сразу после взрыва на улицу выбежали жильцы расположенного рядом со станцией многоэтажного дома.

Ранее была названа возможная причина взрыва на насосной станции в Волгограде.

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