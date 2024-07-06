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В России впервые оценят компетенцию школьных учителей

Рособрнадзор: в России впервые проведут оценку компетенции школьных учителей

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Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Рособрнадзор совместно с Минпросвещения РФ проведет оценку качества образования, которая впервые включает в себя анализ не только качества подготовки детей, но и компетенций школьных учителей. Об этом ТАСС рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Мы сформировали такой пул вопросов для этого исследования для учителей, которые полноту картинки раскрывают», — рассказал он.

Музеев отметил, что можно быть вундеркиндом и отлично владеть информацией. Но если преподаватель не обладает необходимыми методиками, не знает психологию детей и в результате не может довести эту информацию до учеников, то это педагогический дефицит.

По словам главы Рособрнадзора, уже этой осенью будут проведены испытания модели оценки качества работы преподавателей. Будут изучены не только результаты детей, но и результаты учителей. Планируется оценивать по трем основным областям: уровень подготовки детей, компетенции учителей, а также качество образовательной инфраструктуры.

Недавно депутат Госдумы Яна Лантратова предложила создать на уровне правительства всероссийский образовательный центр. Ожидается, что он будет направлен на подготовку преподавателей начального, среднего и высшего образования.

Ранее в Госдуме решили рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ.

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