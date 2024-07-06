В СК назвали причину ЧП на насосной станции в Волгограде

Предварительная причина чрезвычайного происшествия на насосной станции в Волгограде — нарушения при сварочных работах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по Волгоградской области.

Заведено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ».

Взрыв на канализационной насосной станции в Волгограде произошел днем 6 июля. Журналисты со ссылкой на очевидцев сообщили, что инфраструктурный объект находится в районе улицы Изобильной. Telegram-канал Mash сообщил, что есть угроза повторного взрыва. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди. Также он сообщил, что во время взрыва насосной станции пострадали три человека. Еще двоих не спасли. В МЧС заявили, что взрыв на канализационной насосной станции в Красноармейском районе мог произойти из-за «хлопка газопаровоздушной смеси».

Ранее на нефтебазе в Краснодарском крае после атаки украинских дронов начался пожар.