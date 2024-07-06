В Киеве военкомы перекрывают районы в поисках военнообязанных

Сотрудники украинских территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) прибегают к все более радикальным мерам в поисках военнообязанных граждан. Военкомы перекрывают районы Киева и выставляют патрули с собаками, сообщили ТАСС очевидцы.

По словам киевлян, крупнейший район столицы – Голосеевский – полностью заблокирован. «От ВДНХ и вплоть до проспекта Науки выставлены патрули с собаками, в полной боевой выкладке блокируют весь Голосеевский парк и его окрестности», – подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, в других районах похожая ситуация: военкомы прочесывают парки, зоны отдыха, крупные торговые центры. «На выездах из города и у метро их много», – сказал собеседник.

До этого министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что для граждан, уклоняющихся от службы в армии, будет недоступен ряд госуслуг. В Верховной раде предложили не наказывать дезертиров, если они вернутся на службу до окончания расследования.

Ранее украинский военный сбежал в Россию и дал совет сослуживцам.