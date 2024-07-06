Число жителей Бурятии, отравившихся роллами в кафе, выросло до 70

Число заболевших после отравления роллами в Селенгинском районе Бурятии возросло до 70 человек, из них 36 детей. Об этом сообщили в Гусиноозерской прокуратуре.

По данным ведомства, в инфекционном отделении остались после осмотра врачей 15 человек, из них десять — дети. Для них развернули дополнительные койко-места. Остальных пациентов отправили лечиться амбулаторно.

По предварительной информации, 5 июля в Гусиноозерскую центральную районную больницу обратились десятки человек с жалобами на признаки отравления. Выяснилось, что все они обедали в одном из кафе Гусиноозерска и отравились роллами. Прокуроры по данному факту начали проверку.

До этого сообщалось, что в Дагестане во время празднования свадьбы отравились 16 человек. 12 пострадавших госпитализировали, среди них семь детей. Более подробной информации об их состоянии не поступало. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Приморье возбудили уголовное дело после массового отравления водой.