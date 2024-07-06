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В Крыму назвали цель «мирного плана для Украины»

Постпред Крыма при президенте Мурадов назвал обманом мирный план для Украины

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РИА Новости

В Киеве и на Западе разрабатывают «мирный план для Украины», целью которого является обман России. Об этом заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте России — вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Году к 2030-му Запад будет готов с гневом отвергнуть «несправедливый» договор, навязываемый Россией Украине», — заявил политик.

Мурадов добавил, что после этого западные страны во всеоружии будут готовы вступить в новое противостояние, идя уже опробованным путем неядерной эскалации. В результате будет продолжаться стратегия «ослабления и истощения» России.

Политик указал, что мирный план Запада призван предотвратить угрозу полного разгрома Киева. Мурадов подчеркнул, что для Украины также планируется сохранение основных территорий и выход к морю с главными портами.

В свою очередь, государства НАТО хотят получить паузу в военном конфликте на Украине, чтобы успеть полностью перейти «на военные рельсы», заключил Мурадов.

В конце июня украинский лидер Владимир Зеленский заявлял о нежелании затягивать конфликт и подготовке плана его завершения в этом году.

Украинский президент также сообщил, что Киев не против посреднических переговоров с Россией.

Ранее стало известно, почему на Украине все чаще говорят о мире.

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