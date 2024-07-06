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В Ростовской области из-за жары ввели график временного отключения электроэнергии

«Россети Юг»: в Ростовской области введен график отключения потребления

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Emilio Morenatti/AP

ПАО «Россети Юг» ввели на территории Ростовской области график временного отключения потребления. Это было сделано по требованию филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Ростовской области и Республики Калмыкия» (Ростовское РДУ), сообщает департамент связей с общественностью «Россети Юг».

«На территории Ростовской области введен график (согласованный с Министерством промышленности и энергетики региона) временного отключения потребления», - говорится в сообщении.

Отмечается, что к столь радикальным мерам энергетикам пришлось прибегнуть в связи с установившейся в регионе жарой (до +39°C и выше), из-за чего электроэнергетическое оборудование энергосистемы испытывает чрезмерные нагрузки, особенно в светлое время суток.

В компании подчеркнули, что после ликвидации дефицита мощности графики ограничения потребления будут отменены и электроснабжение будет восстановлено в нормальном режиме.

Накануне сообщалось, что в Москве и Московской области на фоне жаркой погоды зафиксировали четыре рекорда потребления электроэнергии. Потребление мощности энергосистемы в столичном регионе 4 июля в 14:00 мск составило 16 083 МВт, что на 1 515 МВт больше показателя, зафиксированного 7 августа прошлого года.

Ранее россиянам рассказали, как избежать инфаркта в жару.

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