В Ростовской области из-за жары ввели график временного отключения электроэнергии

ПАО «Россети Юг» ввели на территории Ростовской области график временного отключения потребления. Это было сделано по требованию филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Ростовской области и Республики Калмыкия» (Ростовское РДУ), сообщает департамент связей с общественностью «Россети Юг».

«На территории Ростовской области введен график (согласованный с Министерством промышленности и энергетики региона) временного отключения потребления», - говорится в сообщении.

Отмечается, что к столь радикальным мерам энергетикам пришлось прибегнуть в связи с установившейся в регионе жарой (до +39°C и выше), из-за чего электроэнергетическое оборудование энергосистемы испытывает чрезмерные нагрузки, особенно в светлое время суток.

В компании подчеркнули, что после ликвидации дефицита мощности графики ограничения потребления будут отменены и электроснабжение будет восстановлено в нормальном режиме.

Накануне сообщалось, что в Москве и Московской области на фоне жаркой погоды зафиксировали четыре рекорда потребления электроэнергии. Потребление мощности энергосистемы в столичном регионе 4 июля в 14:00 мск составило 16 083 МВт, что на 1 515 МВт больше показателя, зафиксированного 7 августа прошлого года.

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