В СБУ подтвердили задержание львовского экс-прокурора Ильницкого и его тещи-адвоката

В Службе безопасности Украины (СБУ) подтвердили задержание львовского экс-прокурора и его тещи-адвоката. Об этом пишет издание «Униан».

По данным следствия, за свои услуги юриста теща Ильницкого брала до $12 тыс. с человека. В общей сложности она заработала почти $500 тыс. Во время обысков у нее дома нашли на чердаке ее зятя, а также почти 1,5 млн гривен.

МВД Украины в декабре 2023 года сообщало, что бывшего прокурора разыскивают по трем частям статьи уголовного кодекса страны «подделка документов».

Отмечается, что адвоката Богданову задержали после получения взятки $3,5 тысячи.

«Документируя получение неправомерной выгоды за помощь в уклонении от мобилизации, во Львове правоохранители задержали (в ее доме. — «Газета.Ru») объявленного в розыск экс-прокурора Ростислава Ильницкого», — написало издание.

До этого сообщалось, что СБУ задержала двух «агентов ФСБ», которые под видом жениха и невесты собирали разведданные и изучали локации пограничных отрядов морской охраны в Одесской области. Отмечалось, что 23-летний одессит и его 18-летняя подруга действовали в двух областях Украины — Днепропетровской и Одесской.

Ранее на Украине задержали трех человек за селфи на фоне военных объектов.