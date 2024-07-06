Названа возможная причина взрыва на насосной станции в Волгограде

Взрыв на канализационной насосной станции в Красноармейском районе Волгограда мог произойти из-за «хлопка газопаровоздушной смеси». Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Блокнот Волгоград» со ссылкой на МЧС РФ.

«Поступила информация, <...> что в Красноармейском районе Волгограда в результате хлопка газопаровоздушной смеси произошло обрушение железобетонного перекрытия канализационной насосной станции», — рассказали в ведомстве.

Из заявления следует, что на место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Другая информация о ситуации в городе в данный момент уточняется.

Взрыв на канализационной насосной станции в Волгограде произошел днем 6 июля. Журналисты со ссылкой на очевидцев сообщили, что инфраструктурный объект находится в районе улицы Изобильной.

По информации издания «Блокнот Волгоград», сразу после взрыва на улицу выбежали жильцы расположенного рядом со станцией многоэтажного дома. Никаких сведений о пострадавших к текущему моменту не поступало.

Ранее на нефтебазе в Краснодарском крае после атаки украинских дронов начался пожар.