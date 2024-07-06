В Новосибирске девушка набросилась на женщину в троллейбусе и сломала ей нос

В Новосибирске девушка побила незнакомую женщину за замечание в троллейбусе. Об этом дочь пострадавшей рассказала в группе «АСТ-54».

По словам горожанки, инцидент произошел 26 июня в 13-м троллейбусе, когда ее мама возвращалась домой из клиники. В салоне рядом с ней ехала девушка, которая вставая, случайно ее толкнула. Женщина почувствовала боль в руке, так как ей требуется на плечевом суставе, и попросила пассажирку быть осторожнее, но та отреагировала на замечание агрессивно, стала угрожать незнакомке, а затем и вовсе подняла на нее руку.

В результате пострадавшую доставили в больницу, она получила перелом носа и сотрясение головного мозга. Теперь женщина проходит лечение, из-за чего ей пришлось перенести запланированную операцию.

«Жутким открытием стало то, что эта девушка, нападающая на беззащитных людей, профессионально связана с работой с людьми, что подразумевает доверие и терпимость, но такое поведение представляет угрозу для окружающих», — заметила дочь потерпевшей.

Она попросила свидетелей происшествия рассказать об увиденном в надежде привлечь злоумышленницу к ответственности. Известно, что муж пострадавшей догнал хулиганку и удерживал ее до приезда полиции, однако в МВД случай в общественном транспорте пока не комментировали.

Ранее в московском метро пассажир ударил девушку-подростка за замечание о безбилетном проезде.