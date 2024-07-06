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В Госдуме предложили помочь семьям с детьми с покупкой кондиционера

Даванков предложил ввести в России налоговый вычет за покупку кондиционера

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Shutterstock/M-Production

Вице-спикер Государственной думы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил главе Минфина РФ Антону Силуанову дать российским семьям с детьми право на получение налогового вычета с покупки кондиционера. Об этом пишет Life.ru.

В письме на имя министра финансов указано, что дети и люди с болезнями сердца попадают в зону риска из-за жаркой погоды и они наиболее подвержены обезвоживанию, а также тепловым или солнечным ударам. Бороться с этим помогают именно кондиционеры, однако для некоторых семей это сильно бьет по бюджету — покупка и установка кондиционера может составлять более 30—50 тыс. рублей. Поэтому многие не могут себе позволить купить хорошее устройство.

Поэтому Даванков предложил ввести меры поддержки, которые позволят купить кондиционер и таким образом обезопасить детей от последствий жары. Вице-спикер считает, что имущественный налоговый вычет позволил бы россиянам компенсировать затраты на приобретение и монтаж сплит-системы.

Ранее эксперт по финансам рассказала о рабочих способах приумножить семейный бюджет.

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