Полицейского, который помог легализоваться 588 мигрантам, оштрафовали и лишили свободы

Бывший полицейский из Волгограда зарабатывал, помогая мигрантам с документами, и получил реальный срок. Об этом говорится на сайте Тракторозаводского районного суда.

Мужчина работал инспектором отдела по вопросам миграции в ОП №1 Управления МВД России по Волгограду. Он использовал свое служебное положение и зарабатывал, предоставляя иностранцам возможность незаконного пребывания на территории страны.

Полицейский вносил в документы недостоверные сведения о принимающей стороне и указывал в качестве работодателей два ИП, которые в действительности не занимались предпринимательской деятельностью. В результате фиктивные разрешения на работу в Волгоградской области получили 588 граждан Азербайджана, Армении, Киргизии, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Еще 20 тыс. рублей правоохранитель получил за то, что поставил на миграционный учет иностранцев, не имеющих законных оснований для нахождения на территории РФ. Суд признал фигуранта виновным в организации незаконной миграции и отправил в колонию общего режима на пять лет. Также мужчина был оштрафован на 200 тыс. рублей.

Ранее в Подмосковье с помощью дрона обнаружили 45 нелегальных мигрантов, которые незаконно проживали на территории сельскохозяйственного предприятия в деревне Яковлево.