Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полицейского, который помог легализоваться 588 мигрантам, оштрафовали и лишили свободы

В Волгограде осудили экс-полицейского, который помогал мигрантам с легализацией

close
100%
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Бывший полицейский из Волгограда зарабатывал, помогая мигрантам с документами, и получил реальный срок. Об этом говорится на сайте Тракторозаводского районного суда.

Мужчина работал инспектором отдела по вопросам миграции в ОП №1 Управления МВД России по Волгограду. Он использовал свое служебное положение и зарабатывал, предоставляя иностранцам возможность незаконного пребывания на территории страны.

Полицейский вносил в документы недостоверные сведения о принимающей стороне и указывал в качестве работодателей два ИП, которые в действительности не занимались предпринимательской деятельностью. В результате фиктивные разрешения на работу в Волгоградской области получили 588 граждан Азербайджана, Армении, Киргизии, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Еще 20 тыс. рублей правоохранитель получил за то, что поставил на миграционный учет иностранцев, не имеющих законных оснований для нахождения на территории РФ. Суд признал фигуранта виновным в организации незаконной миграции и отправил в колонию общего режима на пять лет. Также мужчина был оштрафован на 200 тыс. рублей.

Ранее в Подмосковье с помощью дрона обнаружили 45 нелегальных мигрантов, которые незаконно проживали на территории сельскохозяйственного предприятия в деревне Яковлево.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами