На Украине уклонисты попытались сбежать из страны на надувных кругах

Украинским пограничникам в Закарпатье пришлось применить оружие, чтобы задержать четырех уклонистов, которые пытались переплыть реку Тису на надувных кругах. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

По данным ведомства, вместе с уклонистами был задержан проводник из числа местных жителей. Именно он показал мужчинам маршрут и выдал надувные круги.

По пути к реке группу обнаружил пограничный наряд, двое мужчин бросились бежать. Пограничники совершили предупредительные выстрелы, а также задействовали для погони служебную собаку.

В результате всех мужчин удалось задержать. Как отмечается, уклонисты заплатили проводнику по $7-8 тыс. В настоящее время погранслужба пытается найти организатора схемы переправки людей через границу незаконным путем.

До этого на границе Украины поймали двух уклонистов, которых попытались вывезти в обшивке микроавтобуса вместе с контрабандными сигаретами. Однако попытка оказалась неудачной – в отношении беглецов и водителя были составлены административные протоколы.

Ранее на Украине придумали новый способ воздействовать на уклонистов.