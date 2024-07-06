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На Украине уклонисты попытались сбежать из страны на надувных кругах

На Украине задержали уклонистов, пытавшихся сбежать на надувных кругах

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Global Look Press

Украинским пограничникам в Закарпатье пришлось применить оружие, чтобы задержать четырех уклонистов, которые пытались переплыть реку Тису на надувных кругах. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

По данным ведомства, вместе с уклонистами был задержан проводник из числа местных жителей. Именно он показал мужчинам маршрут и выдал надувные круги.

По пути к реке группу обнаружил пограничный наряд, двое мужчин бросились бежать. Пограничники совершили предупредительные выстрелы, а также задействовали для погони служебную собаку.

В результате всех мужчин удалось задержать. Как отмечается, уклонисты заплатили проводнику по $7-8 тыс. В настоящее время погранслужба пытается найти организатора схемы переправки людей через границу незаконным путем.

До этого на границе Украины поймали двух уклонистов, которых попытались вывезти в обшивке микроавтобуса вместе с контрабандными сигаретами. Однако попытка оказалась неудачной – в отношении беглецов и водителя были составлены административные протоколы.

Ранее на Украине придумали новый способ воздействовать на уклонистов.

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