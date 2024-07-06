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Мужчину, ударившего повара ножом в сердце, отправили в СИЗО

Суд в Москве арестовал иностранца, который ударил повара ножом в сердце

Суд в Москве арестовал 27-летнего иностранца, который ударил повара ножом в сердце около столичного бара. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы.

Мужчина обвиняется в покушении на жизнь человека. Уточняется, что в ходе заседания он возражал против ареста.

По данным прокуратуры, инцидент произошел в ночь на 5 июля около одного из баров на Рождественском бульваре. Судя по кадрам с места происшествия, конфликт между поваром заведения и гостем случился на улице.

Посетитель делал агрессивные выпады в сторону сотрудника бара в то время, как тот защищался от нападавшего ногами. Однако вооруженный мужчина успел ударить его ножом в сердце.

До этого сообщалось, что в Карелии под стражу был заключен напавший с ножом на свою бывшую жену мужчина. По данным объединенной пресс-службы судов региона, 4 июля он пришел на работу к своей 45-летней экс-супруге и в присутствии очевидцев нанес женщине не менее 30 ударов ножом в область жизненно важных органов — спасти ее не удалось.

Ранее столкновение самокатчика и велосипедиста в Нижнем Новгороде закончилось поножовщиной.

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