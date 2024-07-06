В Одессе зафиксировали несколько взрывов

Несколько взрывов произошли в городе Одесса, расположенном на юге Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале местного издания «Страна.ua».

«Снова взрывы в Одессе», — говорится в материале.

Журналисты добавили, что после взрывов в небо над городом начал подниматься дым.

По информации издания, в портовом городе Южный в Одесской области также произошел взрыв. Однако другие подробности о ситуации в населенном пункте не уточняются.

Утром 6 июля журналисты «Страны.ua» заявили, что на территории Одесской области произошли несколько взрывов. Как рассказали корреспонденты со ссылкой на мониторинговые паблики, из Крыма в сторону региона была выпущена баллистическая ракета.

До этого глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной украинским властям части региона. Он добавил, что урон получил еще и местный газопровод. Но точное местоположение данных сооружений представитель властей раскрывать не стал.

Ранее украинский город Сумы оказался частично обесточен из-за взрывов.