Жителя Барнаула оштрафовали за выкрики запрещенных лозунгов в баре

Октябрьский районный суд Барнаула оштрафовал местного жителя за выкрики в баре запрещенных лозунгов по части 1 статьи 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Алтайского края.

«Гражданин Л., находясь в одном из баров краевой столицы в нетрезвом состоянии, несколько раз выкрикнул лозунг националистического характера, являющийся атрибутикой организаций «Украинская народно-революционная армия», «Украинская повстанческая армия» (организация запрещена в России), «Украинская самооборона»», — говорится в сообщении.

Все указанные организации были внесены министерством юстиции РФ в список запрещенных.

Отмечается, что мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд взял во внимание состояние его здоровья, материальное положение и принял решение назначить ему наказание в виде административного штрафа. Между тем санкция указанной статьи предусматривает и назначение наказания в виде административного ареста.

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