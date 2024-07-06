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Жителя Барнаула оштрафовали за выкрики запрещенных лозунгов в баре

Суд оштрафовал жителя Барнаула за выкрики запрещенных лозунгов в баре

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Октябрьский районный суд Барнаула оштрафовал местного жителя за выкрики в баре запрещенных лозунгов по части 1 статьи 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Алтайского края.

«Гражданин Л., находясь в одном из баров краевой столицы в нетрезвом состоянии, несколько раз выкрикнул лозунг националистического характера, являющийся атрибутикой организаций «Украинская народно-революционная армия», «Украинская повстанческая армия» (организация запрещена в России), «Украинская самооборона»», — говорится в сообщении.

Все указанные организации были внесены министерством юстиции РФ в список запрещенных.

Отмечается, что мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд взял во внимание состояние его здоровья, материальное положение и принял решение назначить ему наказание в виде административного штрафа. Между тем санкция указанной статьи предусматривает и назначение наказания в виде административного ареста.

Ранее военный с криком «Слава Украине» растоптал шеврон с флагом России и попал под суд.

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