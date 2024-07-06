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Белый медведь терроризирует жителей якутского села, люди боятся выходить из дома

Mash: в Якутии белый медведь держит в страхе жителей деревни

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Телеграм-канал «Mash»

В Булунском улусе Якутии белый медведь терроризирует жителей деревни, хищник без опаски выходит к людям, не боится собак и громких звуков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В течение 10 дней жители села Усть-Оленек боятся выходить из домов, по территории деревни разгуливает белый медведь. Хищник не боится людей, дронов и собак, и спокойно разгуливает по дворам.

Местные охотники не могут ликвидировать зверя, поскольку он занесен в Красную книгу. Как сообщили порталу Sakhapress в республиканском министерстве экологии, это не взрослая особь, а медвежонок, в село в ближайшее время доставят средства для его отпугивания.

До этого сообщалось, что в Сахалинской области медведица с двумя медвежатами напала на прохожего во дворе жилого дома. Хищник успел повалить мужчину на землю. Зверя смогли спугнуть очевидцы, которые начали громко кричать. По предварительной информации, россиянин не пострадал.

Ранее российским вахтовикам пришлось прятаться на трубах от любопытного медведя.

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