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Рабочего засосало в колодец на строящейся набережной в Челябинске

Ura.ru: в Челябинске рабочего затянуло в коллектор во время ремонта

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Depositphotos

В Челябинске рабочий упал в канализационный коллектор, его унесло потоком воды. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел на улице Новороссийской на строящейся набережной. По предварительной информации, в открытый канализационный коллектор провалился рабочий, мужчину смыло мощным потоком воды.

На место были вызваны экстренные службы, спасателям потребовалось более 40 минут, чтобы обнаружить пропавшего, спасти мужчину не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Бокситогорском районе Ленобласти 19-летний рабочий глиноземного завода потерял сознание и упал в дробильную установку. При выполнении работ по очистке железнодорожных путей юноша потерял сознание и упал на край не огороженного бункера подачи известняка. У молодого мужчины начались судороги, он соскользнул в бункер высотой около шести метров и попал в дробильную установку. Спасти пострадавшего не удалось, по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Ранее рабочий упал в котлован на стройке в Ленобласти и получил тяжелые травмы.

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