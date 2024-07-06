Во Львове задержали объявленного в розыск экс-прокурора и его тещу

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала во Львове объявленного в розыск бывшего прокурора Ростислава Ильницкого, который скрывался в доме тещи — адвоката Богдановой. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

МВД Украины в декабря 2023 года сообщало, что бывшего прокурора разыскивают по трем частям статьи уголовного кодекса страны «подделка документов».

Отмечается, что адвоката Богданову задержали после получения взятки $3,5 тысячи.

«Документируя получение неправомерной выгоды за помощь в уклонении от мобилизации, во Львове правоохранители задержали (в ее доме. — «Газета.Ru») объявленного в розыск экс-прокурора Ростислава Ильницкого», — написало издание.

До этого сообщалось, что СБУ задержала двух «агентов ФСБ», которые под видом жениха и невесты собирали разведданные и изучали локации пограничных отрядов морской охраны в Одесской области. Отмечалось, что 23-летний одессит и его 18-летняя подруга действовали в двух областях Украины — Днепропетровской и Одесской.

Ранее на Украине задержали трех человек за селфи на фоне военных объектов.