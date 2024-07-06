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В Челябинске водитель кабриолета сбил коляску с двойней на пешеходном переходе

«74.ru»: в Челябинске водитель Peugeot сбил коляску с двумя детьми

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Depositphotos

Водитель кабриолета снес коляску с младенцами на пешеходном переходе в Челябинске, детям потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает «74.ru».

ДТП произошло в Челябинске вечером 5 июля на улице Дзержинского. Очевидцы рассказали, что женщина с коляской переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время на коляску с двумя детьми наехал кабриолет. По словам тех, кто был в этот момент рядом, все бросились на помощь.

«Приезжала реанимация. Одного ребенка унесли в машину медики, второго мать сама на руках несла. Карет скорой помощи было две, одна — реанимация, вторая обычная скорая», — сообщил очевидец произошедшего.

В региональном ГАИ подтвердили факт произошедшего, подробности о состоянии пострадавших детей неизвестны. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге молодой человек сбил мать с коляской на Парашютной улице. По версии правоохранителей, россиянка прогуливалась по улице с детьми, когда школьник на самокате наехал на нее сзади, сбив с ног.

Ранее в Крыму девушка на самокате наехала на коляску с ребенком.

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