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В Госдуме рассказали об атаках украинских кол-центров на россиян

Депутат Немкин: более 1000 мошеннических кол-центров на Украине атакуют россиян

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Depositphotos

Более 1000 мошеннических кол-центров, работающих на территории Украины, «атакуют» российских граждан своими звонками. Такое заявление сделал член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин, передает РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что эти организации находятся в юрисдикции другой страны, и у Москвы нет возможности повлиять на их закрытие.

«Каждый день из каждого такого «офиса» совершается в среднем до 10 тыс. звонков, а планы «заработка» превышают сотни тысяч долларов. Притом появились такие кол-центры далеко не в последние годы», — отметил законодатель.

По словам Немкина, один из старейших мошеннических кол-центров базировался в городе Бердянск Запорожской области. Депутат рассказал, что в 2022 году сотрудники Росгвардии нашли в населенном пункте пустующее помещение с компьютерами и иной техникой. Оборудование отправили на экспертизу, в ходе которой были установлены сфера деятельности работавшей в данном помещении организации и каналы получения ею личной информации граждан РФ.

Как сказал парламентарий, из-за телефонных мошенников с Украины страдают не только россияне. Также целями злоумышленников становятся жители Казахстана, Латвии, Польши, Чехии и ряда других стран.

Депутат обратил внимание, что сейчас власти РФ разрабатывают комплекс мер по защите граждан от противоправной деятельности. В том числе профильные структуры рассматривают возможность автоматической блокировки звонков из-за границы, рассказал Немкин.

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