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Ростовские врачи спасли женщину, потерявшую больше литра крови во время родов

В Ростове женщина потеряла более литра крови во время родов

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Shutterstock

Медики ростовской больницы №6 спасли пациентку, которая потеряла много крови, у женщины после родов открылось кровотечение. Об этом сообщает минздрав Ростовской области.

30-летняя ростовчанка поступила на плановую госпитализацию на сроке беременности 40 недель. Спустя сутки в процессе естественных родов на свет появилась доношенная девочка весом 3,5 кг. Через пять минут после родов у женщины началось обильное кровотечение, она потеряла более литра крови. Медикам пришлось оказывать ей экстренную помощь.

«В этой непростой ситуации команда врачей, принимавшая роды, в кратчайшие сроки сделала все, чтобы не допустить развития печального исхода, проведя баллонную тампонаду матки и другие манипуляции, необходимые в подобных ситуациях», — сообщила заместитель главного врача по акушерству Виталина Какурина.

Трое суток пациентка находилась под наблюдением медиков и вместе с младенцем была выписана домой.

Ранее в Ульяновске врачи спасли беременную с гноем в почках и ее новорожденного сына.

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