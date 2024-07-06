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Двухлетний ребенок отравился растворителем для краски на даче в Ленобласти

mk.ru: в Ленобласти ребенок выпил растворитель для краски

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Zhuravlev Andrey/Shutterstock/FOTODOM

В Выборгском районе Ленобласти двухлетний ребенок попал в больницу с ожогом пищевода, мальчик выпил растворитель для краски. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел на даче в Выборгском районе Ленобласти, в медицинское учреждение с признаками отравления был доставлен двухлетний ребенок. По словам матери, мальчик сделал глоток из бутылки с растворителем для краски.

У пострадавшего диагностирован химический ожог пищеварительного тракта, его состояние медики оценивают как удовлетворительное. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что пятилетняя девочка выпила жидкость для розжига в Ленобласти. Инцидент произошел в деревне Петровское, родители устроили праздник в честь дня рождения своей пятилетней дочери. Взрослые увлеклись жаркой мяса и не заметили, как именинница отпила из бутылки с жидкостью для розжига. Ребенка доставили в детскую больницу, у нее диагностировали химические ожоги рта и глотки, пострадавшая находится под наблюдением медиков.

Ранее в Брянской области ребенок отравился жидкостью для розжига.

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