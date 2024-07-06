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В Днепропетровской области зафиксировали повреждение инфраструктурного объекта

Днепропетровский облсовет: в Никополе оказался поврежден объект инфраструктуры

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Wikimedia Commons

Инфраструктурный объект, расположенный в украинском городе Никополь, получил урон в результате ночных ударов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По его словам, всего российские военные трижды атаковали населенный пункт. В результате оказался поврежден один из местных объектов инфраструктуры. Но о каком именно сооружении идет речь, представитель властей уточнять не стал.

«В настоящее время в области объявлена ​​воздушная тревога. Будьте внимательны», — подчеркивается в заявлении, опубликованном в 7:35 мск.

Ночью 6 июля украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что на территории Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги произошли несколько взрывов. В тот момент взрывы зафиксировали в городе Кривой Рог, но иная информация о ситуации в населенном пункте не поступала.

До этого город Сумы на северо-востоке Украины оказался частично обесточен. Журналисты издания «Общественное» выяснили, что причиной послужили произошедшие в Сумской области взрывы.

В материале уточнялось, что из-за ЧП местные объекты водоканала остались без электричества. В результате в городе было прекращено водоснабжение.

Ранее в Киевской области объявили воздушную тревогу из-за дельтапланериста.

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