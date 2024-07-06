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В Екатеринбурге восьмиклассница помогла мошенникам обокрасть мать

В Екатеринбурге школьница оформила кредит на мать и отдала деньги мошенникам

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Ilya Naymushin/Reuters

В Свердловской области школьница оформила на мать кредит и перевела деньги мошенникам, девочка хотела найти подработку в сети. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 47-летняя жительница Екатеринбурга, женщина сообщила, что неизвестные убедили ее дочь-восьмиклассницу оформить от ее имени кредит, а также перевести все накопления на указанный мошенниками банковский счет.

Школьница искала подработку на лето, через мессенджер нашла канал, где предлагали заработок за просмотры видеоконтента. Неизвестный сообщил девочке о необходимости отправить ему фото банковской карты матери.

Девочка согласилась, а после совершения операции ей через мобильное приложение банка пришло уведомление о срыве международного перевода и штрафе в размере 100 тысяч рублей в отношении ее родителей. Следуя указаниям незнакомца, школьница перевела со счетов матери 122 тысячи рублей, а также оформила на ее имя кредитную карту с лимитом 330 тысяч рублей. Она успела отправить аферистам все накопления матери и часть заемных средств. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Тверской области школьница помогла мошенникам оформить кредит на мать.

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