В Приморско-Ахтарске устранили аварию на подстанции после атаки БПЛА

Сотрудники аварийных служб завершили работы по восстановлению электроснабжения в городе Приморско-Ахтарск, расположенном в Краснодарском крае, после атаки украинских дронов. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) региона Вячеслав Шапошник.

«Авария на подстанции устранена», — сообщил представитель властей.

Он добавил, что к 3:54 мск все потребители были «запитаны».

В ночь на 5 июля бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали южные регионы РФ при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По информации министерства обороны РФ, сработавшие в стране системы противовоздушной обороны уничтожили 50 дронов. В Краснодарском крае сбили 14 беспилотников, в Ростовской области — 10, в Запорожской области — 26.

При этом в результате падения обломков БПЛА в краснодарском городе Приморско-Ахтарск оказались повреждены гражданские здания и пострадали несколько человек. Кроме того, урон получили силовые трансформаторы на местной электрической подстанции. Из-за этого без энергоснабжения остались около 29 тыс. жителей, рассказал Шапошник.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте в связи с атакой ВСУ на Краснодарский край.