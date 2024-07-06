Трех подростков ударило током во время купания в реке, один пропал без вести

В Кочубеевском округе Ставропольского края детей ударило током во время купания, двух пострадавших госпитализировали, третий пропал без вести. Об этом сообщает краевое управление СУ СК РФ.

Инцидент произошел на реке Кубань, трое подростков 13, 15 и 16 лет купались недалеко от берега. В водоем упал оторвавшийся от опоры ЛЭП провод под напряжением, детей ударило током.

Двух мальчиков удалось спасти, они находятся в больнице, состояние одного из пострадавших медики оценивают как тяжелое. Местонахождение их 15-летнего приятеля устанавливается.

По факту травмирования несовершеннолетних региональный СК возбудил уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Оренбургской области пенсионера ударило током во время рыбалки. Пожилой мужчина рыбачил на железнодорожном мосту через реку Кумак. Мужчина закинул удочку, задел контактную сеть под напряжением и получил удар током, пострадавший госпитализирован с ожогами лица и рук.

Ранее в Саратове мальчика госпитализировали после удара током в трансформаторной будке.