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В Полтавской области Украины произошел взрыв

«Общественное»: в Полтавской области прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

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Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Взрыв произошел в Полтавской области Украины во время сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Полтавской области было слышно звук взрыва», — отмечается в сообщении.

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 23.05 пятницы и до сих пор не отменялась.

5 июля сообщалось о взрывах в городе Миргород Полтавской области. Издание «Страна» объяснило инциденты «ударом баллистической ракетой». Также над городом был замечен разведывательный беспилотник.

В пятницу немецкое издание ZDF написало, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершило ошибку, когда разместило свои самолеты Су-27 близко к линии фронта и не обеспечило их защитой. Автор статьи предположил, что после этой атаки Украине «придется ограничить использование аэропорта Миргород, возможно, навсегда».

2 июля российские расчеты комплекса «Искандер-М» нанесли групповой ракетный удар по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме в Миргороде, в результате чего были уничтожены пять и повреждены два Су-27 украинской армии.

Ранее ВС РФ ударили по заводу «Сумыхимпром», где выпускают снаряды для РСЗО.

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