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Мужчина отомстил ядовитой змее ее же оружием

India Today: мужчина искусал ядовитую змею в ответ на укус

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Московский зоопарк / VK

Мужчина искусал ядовитую змею после того, как сам получил укус в ногу. Об этом сообщает издание India Today.

«Вечером во вторник Сантош Лохар, рабочий на строительстве железной дороги <...>, спал в лагере <...>, когда его укусила ядовитая змея. <...> Разъяренный Сантош подцепил змею железной палкой и укусил ее в ответ не единожды, а трижды», — сообщило издание.

Пострадавший мужчина объяснил свой поступок религиозным поверьем, которое распространено в его родной деревне, — для того, чтобы нейтрализовать укус, надо якобы дважды укусить змею в ответ.

Коллеги Лохара не поверили в его рассказ и оперативно доставили в больницу, где ему оказали профессиональную медицинскую помощь. Лечащий врач заявил, что здоровью мужчины больше ничего не угрожает.

До этого черная гадюка напала на пенсионерку, собиравшую ягоды.

Ранее в Тюменской области подросток попал в реанимацию после укуса гадюки.

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