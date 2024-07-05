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Кадыров опроверг слухи о временном закрытии Грозного

Кадыров опроверг слухи о закрытии Грозного в период проведения КИФ-24

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг слухи о закрытии города Грозного на время проведения Кавказского инвестиционного форума (КИФ), который запланирован на 15-17 июля. Об этом политик написал в Telegram-канале.

«У жителей возникают некоторые опасения относительно возможных проблем с передвижением транспорта и других ограничений, таких как перекрытие дорог и запреты на въезд в город», – говорится в посте.

Кадыров подчеркнул, что власти столицы республики, сотрудники Госавтоинспекции и другие профильные службы сделают все необходимое, чтобы не допустить образование автомобильных пробок на дорогах города.

Глава региона назвал КИФ «большим и ответственным» мероприятием, в связи с чем все усилия будут направлены на обеспечение комфортного передвижения как для гостей, так и для жителей Грозного.

В КИФ-2024 примут участие туристические и строительные компании, представители агрокомплекса и банковского сектора.

До этого Кадыров опроверг слухи о запрете исполнения гимна России в Чечне. Он назвал подобные утверждения маразмом и ложью СМИ.

Ранее Кадыров показал трофей из зоны спецоперации.

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