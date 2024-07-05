В Роспотребнадзоре не подтвердили случаи заболеваний холерой в Херсонской области

В Херсонской области России не зафиксировано случаев заболевания холерой и перебоев в системе водоснабжения. Об этом со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщает РИА Новости.

«В настоящее время ситуация в Херсонской области на территории РФ стабильная и контролируемая», — отметили в ведомстве.

В конце июня из Херсонской области и контролируемого Украиной города Херсона стали поступать сообщения о холере. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что появлению вспышки заболевания способствовало наводнение, которое произошло после подрыва Вооруженными силами Украины (ВСУ) Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

По его словам, на левом берегу Днепра российские специалисты провели работы по обеззараживанию и санитарной обработке местности, однако на подконтрольной Киеву части региона «никто ничего не делал в этом направлении».

Подробнее об этой проблеме — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВСУ обвинили в замалчивании эпидемии холеры.