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Минюст признал иноагентами двух журналистов

Минюст включил в реестр иноагентов Олесю Герасименко и Сергея Ежова

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов журналистов Олесю Герасименко и Сергея Ежова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список также включили муниципального депутата в Санкт-Петербурге от «Яблока» Сергея Трошина, бывшего петербургского мундепа от «Яблока» Федора Уткина, юриста «Института права и публичной политики» (организация признана в РФ иностранным агентом) Григория Вайпана.

Кроме того, согласно распоряжениям Минюста, из реестра в связи с ликвидацией исключили городскую общественную организацию «Рязанское историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом) (Рязанский Мемориал), а также союз общественных объединений «Российский исследовательский центр по правам человека».

Ранее Минюст признал иноагентом научного журналиста и популяризатора науки.

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