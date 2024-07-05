Женщина случайно спасла незнакомца, несколько дней просидевшего в канализации

В Мексике женщина помогла мужчине, который три дня провел в канализации. Об этом пишет El Diario Mx.

Житель Гуанахуато по имени Антонио хотел изучить канализационную систему города, но не смог подняться обратно после того, как оказался внизу. Он потерялся в тоннелях и стал звать на помощь, стоя у неплотно закрытой крышки люка.

Мужчина пытался привлечь внимание окружающих в течение трех дней, но жители района не могли определить, откуда доносится голос.

Антонио помогла женщина, которая первой поняла, что пострадавший находится под землей. Она вызвала на место полицию, и мужчину нашли внутри водопропускной трубы. Как сообщается, он не получил видимых повреждений.

Ранее владелица дома обнаружила, что у нее в подполе уже несколько месяцев живет неизвестный.