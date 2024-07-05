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Духовное собрание мусульман России поддержало запрет никаба

Ношение никаба назвали недозволительным в современных условиях

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Omar Sobhani/Reuters

Никаб не является обязательным атрибутом головного убора для российских мусульманок, а его ношение в современных условиях считается недозволительным. Об этом говорится в заявлении Совета улемов Духовного собрания мусульман России, опубликованном на сайте организации.

«Ввиду резко возросшего информационного интереса с негативным окрасом к теме «никаба» и «хиджаба», тщательно подготовленного извне страны и попытки рассорить на религиозной почве народ России, а также попытки расшатать стабильность и единение в многонациональном и многоконфессиональном российском обществе считаем необходимым обозначить, что безопасность многонационального общества и государства является важным приоритетом страны», — говорится в сообщении.

В заявлении утверждается, что по данному вопросу состоялись консультации и с учеными из арабского мира, Турции, Средней Азии и другими странами, в которых подтверждается обозначенная позиция.

«При этом считаем важным отметить, что недопустимо путать словосочетания «хиджаб» и «никаб». Речи о запрете хиджаба не идет и не может идти. Хиджаб для мусульманки является частью веры», — отмечается в заявлении.

Также в Совете улемов Духовного собрания мусульман России напомнили, что законодательство России не ограничивает ношение хиджаба, а даже разрешает фотографирование в хиджабе при получении паспорта.

«Никаб, по мнению большинства исламских ученных, не является безусловно требуемым, а также не является традиционным атрибутом одежды мусульманок России», — говорится в тексте

Также в исламской организации согласились с позицией муфтията Дагестана и Координационного центра мусульман Северного Кавказа относительно ношения хиджаба и никаба.

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