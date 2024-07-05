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На свадьбе в Дагестане отравились 16 человек, возбуждено дело

В Дагестане на свадьбе отравились 16 человек

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СУ СК России по Республике Дагестан' class="item-image" >
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В Дагестане во время празднования свадьбы отравились 16 человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК России по региону.

По версии следствия, инцидент произошел 4 июля в селе Леваши. После празднования свадьбы в одном из банкетных залов 16 человек обратились за медицинской помощью в районную больницу. Врачи предварительно диагностировали у людей, употреблявших пищу на торжестве, пищевое отравление.

В результате 12 из 16 человек госпитализировали, среди них семь детей. Более подробной информации об их состоянии не поступало.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее уголовное дело возбудили из-за отравления 18 человек водой в Приморье.

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