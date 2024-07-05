Самолет вернулся в московский аэропорт из-за отказа метеолокатора

Пассажирский самолет Airbus, которые следовал из Москвы в Минеральные Воды, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за отказа метеолокатора. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя оперативных службах.

По его словам, посадка воздушного судна прошла в штатном режиме.

28 июня рейс авиакомпании «ЮТэйр», следовавший из Москвы в Тюмень, экстренно приземлился в Челябинске. Отмечалось, что экипаж воздушного судна принял решение о незапланированной посадке в челябинском аэропорту в связи с недостаточным остатком топлива на судне.

25 июня сообщалось об инциденте на рейсе Уфа — Москва, где у самолета во время полета треснуло лобовое стекло.

21 июня самолет Ан-2 авиакомпании «Полярные авиалинии» вернулся в аэропорт Якутии из-за вибрации двигателя.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково два самолета задели друг друга крыльями при буксировке.

Ранее легкомоторный самолет сел на шоссе в Подмосковье.