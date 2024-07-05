ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов атаковали четыре населенных пункта Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Еще четыре населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал глава региона.

По словам Гладкова, в городе Шебекино частный дом подвергся атаке FPV-дрона. В результате оказались выбиты окна, повреждены кровля и часть стены.

Кроме того, в поселке Октябрьский Белгородского района дрон-камикадзе сдетонировал в дорожное полотно. Были повреждены два легковых автомобиля.

В Грайворонском городском округе в селе Пороз в результате атаки одного беспилотника были выбиты окна в частном доме. В селе Новостроевка-Первая дрон-камикадзе влетел в забор.

Губернатор отметил, что на местах происшествий работают оперативные службы региона, информация о последствиях уточняется.

Недавно посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что Россия фиксирует увеличение числа случаев использования украинских беспилотных летательных аппаратов для атак по мирному населению. Дипломат добавил, что погоня дронов за гражданским транспортом стала «одним из развлечений для ВСУ».

Ранее дрон ВСУ сбросил бомбу на здание СТО в Белгородской области.