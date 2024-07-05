В Энергодаре вводят временные графики отключения электроэнергии

В Энергодаре из-за критической ситуации вводятся временные графики отключения электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской АЭС в Telegram-канале.

«В связи с критической ситуацией, после восстановления энергоснабжения города будут вводиться временные графики ограничения подачи электроэнергии», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что переключения будут осуществляться каждые четыре часа с 6:00 до 22:00. В ночные часы переключений производиться не будет. Как только будет восстановлена схема энергоснабжения города, графики будут отменены.

Днем 5 июля украинские военные несколько раз ударили артиллерией в район подстанции «Луч» в Энергодаре. Сообщалось, что новый удар не коснулся электроснабжения Запорожской АЭС. Отмечалось, что оно осуществлялось в полном режиме.

3 июля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о тяжелой ситуации в Энергодаре. По его словам, город остался в значительной мере без электричества после удара украинской армии по подстанции «Радуга» Запорожской атомной электростанции.

Ранее эксперты оценили уровень радиации на Запорожской АЭС после атаки ВСУ на Энергодар.