В Энергодаре вводят временные графики отключения электроэнергии

В Энергодаре из-за критической ситуации вводятся временные графики отключения электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской АЭС в Telegram-канале.
«В связи с критической ситуацией, после восстановления энергоснабжения города будут вводиться временные графики ограничения подачи электроэнергии», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что переключения будут осуществляться каждые четыре часа с 6:00 до 22:00. В ночные часы переключений производиться не будет. Как только будет восстановлена схема энергоснабжения города, графики будут отменены.
Днем 5 июля украинские военные несколько раз ударили артиллерией в район подстанции «Луч» в Энергодаре. Сообщалось, что новый удар не коснулся электроснабжения Запорожской АЭС. Отмечалось, что оно осуществлялось в полном режиме.
3 июля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о тяжелой ситуации в Энергодаре. По его словам, город остался в значительной мере без электричества после удара украинской армии по подстанции «Радуга» Запорожской атомной электростанции.
Ранее эксперты оценили уровень радиации на Запорожской АЭС после атаки ВСУ на Энергодар.