Новым главой МИД Великобритании стал Дэвид Лэмми

Глава правительства Великобритании Кир Стармер назначил Дэвида Лэмми на пост министра иностранных дел в новом лейбористском правительстве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Король был рад утвердить следующие назначения: достопочтенный Дэвид Лэмми в качестве министра иностранных дел», – следует из заявления.

Отмечается, что Лэмми попал в команду Стармера в 2020 году сразу после избрания последнего лидером Лейбористской партии. В 2020-2021 годах Лэмми занимал пост теневого министра юстиции, после чего получил пост теневого министра иностранных дел.

5 июля председатель Лейбористкой партии Кир Стармер вступил в должность премьера Великобритании, получив право на формирование кабинета министров от короля страны Карла III. Новый глава правительства королевства пообещал немедленно приступить к изменениям в Британии.

Ранее политолог жестко высказался об итогах выборов в Британии.