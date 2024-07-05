Россиянам рассказали, как защититься от шаровой молнии

Чтобы в квартиру не проникла шаровая молния, важно закрыть все окна, двери и любые отверстия, ведущие на улицу. Такой совет в разговоре с Pravda.Ru дал академик Российской академии естественных наук Владимир Бычков. Даже небольшой сквозняк, по его словам, может притянуть «незваного гостя».

Также он порекомендовал отключить все электроприборы, поскольку шаровая молния может с легкостью их повредить или даже уничтожить.

Если молния все-таки попала в квартиру, эксперт советует не двигаться и подождать, пока ее притянет какой-нибудь металлический предмет.

Как предупреждал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, в пятницу, 5 июля, к вечеру начнется ливень и сильный шквалистый ветер. Пик неблагоприятной погоды, по его словам, прогнозируется на вечер — после 21:00.

К субботе атмосферный фронт отойдет в сторону Костромы и Ярославля. Поэтому в столице выходные начнутся с хорошей погоды без осадков, воздух прогреется до +28 градусов, в понедельник будет также. А во вторник вернется сильная жара — температура воздуха повысится до +33 градусов, рассказал синоптик.

Ранее россиян призвали не использовать смартфоны и самокаты во время грозы.