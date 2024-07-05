Столкновение самокатчика и велосипедиста в Нижнем Новгороде закончилось поножовщиной

В Нижнем Новгороде столкновение самокатчика с велосипедистом на дороге закончилось дракой и поножовщиной. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице Маршала Голованова. Самокатчик и велосипедист столкнулись на пустой дороге в темное время суток и между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки хозяин самоката воткнул своему оппоненту в грудь нож.

В результате пострадавшего 39-летнего велосипедиста доставили в медицинское учреждение. Врачам удалось его спасти.

Ударившего мужчину ножом 30-летнего самокатчика задержали. Сообщается, что он признал свою вину.

До этого в Нижегородской области 16-летний подросток из-за ревности пырнул ножом в живот 17-летнего юношу. Нанесенный здоровью подростка вред оценили как тяжкий.

Ранее неизвестный ударил подростка ножом у круглосуточного магазина в Петербурге.